Mulher é presa suspeita de atear fogo no marido

O caso aconteceu em um hotel no Centro de Belo Horizonte (MG)

Na madrugada desta segunda-feira (13), um mulher de 52 anos foi presa suspeita de atear fogo no corpo do marido, de 62 anos. O caso aconteceu em um hotel no Centro de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a recepcionista do hotel, o casal discutiu na manhã de domingo (12). Na madrugada de hoje, o homem chegou no prédio e perguntou para a funcionária se sua esposa estava no quarto. A recepcionista disse que não e então o homem subiu para o quarto.

A suspeita chegou ao hotel e se dirigiu ao quarto, dizendo que “não aceita ser traída”. O homem contou aos policiais que estava deitado quando a mulher entrou no quarto, jogou álcool no corpo dele e se aproximou com um papel em chamas.

O marido saiu correndo pelo hotel pedindo ajuda. Outro hóspede foi quem apagou o fogo do corpo da vítima e do colchão do quarto.

A mulher confessou o crime e alegou estar sendo traída. Disse também que já foi agredida pelo companheiro. De acordo com a polícia, a suspeita apresentava sinais de embriaguez.

A suspeita ainda tentou resistir à prisão, foi medicada e levada à delegacia