Mulher é presa por suspeita de incendiar templo religioso em Niterói, RJ

Aléxia Souza

Rio de Janeiro, RJ

Agentes da Operação Segurança Presente em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, prenderam, uma mulher por suspeita de incendiar um templo religioso, na noite desta quarta-feira (8). Segundo os agentes, ela confessou o crime.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói), Central de Flagrantes. A identidade da suspeita não foi divulgada, e por isso a reportagem não localizou a defesa.

De acordo com informações da Segov (Secretaria de Estado de Governo do Rio), responsável pelo Segurança Presente, a mulher disse que era frequentadora do local e mantinha relacionamento com o líder do templo.

No sábado (4), ela foi ao local com a intenção de dizer que não frequentaria mais o espaço, mas acabou novamente se envolvendo com o homem, que também não teve a identidade revelada.

Ainda segundo a pasta, ela disse aos agentes ter ingerido um chá alucinógeno antes de ter relações sexuais com o líder religioso e, por isso, não estaria lúcida durante a ação. Revoltada, ela incendiou o local, segundo a polícia.

“Ela alegou ter tomado um chá alucinógeno antes de ter relações sexuais com o homem, contrariando sua intenção inicial ao chegar no templo, que era de informar a vontade de não frequentar o local. Por isso, decidiu incendiar a casa como forma de vingança”, informou a pasta.

Inicialmente, a mulher colocou fogo em apenas um dos cômodos do templo, mas logo as chamas se espalharam e tomaram todo o imóvel.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros que foi acionado para a ocorrência na Estrada do Muriqui Pequeno, no bairro Vila Progresso.

Os agentes foram chamados por moradores, e a mulher foi presa.