Mulher é presa por ser agente do FBI para conseguir lanche grátis

Uma mulher de 47 anos foi presa por suspeita de ser um agente do FBI – serviço de inteligência norte-americano – para conseguir um lanche gratuito em restaurante de fast food na Geórgia, nos EUA. Segundo registro policial, a mulher ameaçou funcionários caso não fosse obedecida. A suspeita foi liberada após pagar fiança no valor de US $ 3 mil (cerca de R $ 16 mil).

De acordo com um relatório da publicação publicado pelo site da Associated Press, a suspeita – identificada como Kimberly Ragsdale – foi presa na quinta-feira (5) por fingir que era um oficial público diversas vezes para conseguir uma refeição gratuita na rede de fast- alimento Chick-Fil-A, especializado em lanches com frango.

Os funcionários do local também informaram aos investigadores que a mulher apareceu no restaurante diversas vezes na última semana se passando por uma agente federal. Ainda segundo os trabalhadores, Kimberly teria ameaçado de levá-los presos se não fizessem o que ela solicitava.

Ao ser detida, uma mulher continuou afirmando para a polícia que era um agente do FBI e alegou que suas credenciais eram eletrônicas.

Randy Turner, chefe da polícia local, disse aos meios de comunicação que nenhum oficial legalizado irá pedir refeição gratuita em adaptados. “Se for dado [a refeição], nós agradecemos. Se for com desconto, nós agradecemos. Não vamos pedir ou fazer corrigir e exigir isso.”

Kimberly foi liberada da prisão no sábado (7) após pagar fiança no valor de US $ 3 mil (cerca de R $ 16 mil). De acordo com o site, não ficou claro se a suspeita teria um advogado para comentar o caso.

