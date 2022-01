Mulher é presa por injúria racial após chamar empresária negra de ‘macaca’

Segundo a empresária, a suspeita saiu “meio exaltada” de dentro da agência de banco e teria furado a fila dos caixas eletrônicos e proferido palavras racistas

Uma mulher, de 53 anos, atacou com xingamentos racistas uma empresária negra, e mais outras três mulheres, dentro de uma agência bancária no Barra Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro. Fabiana Cunha, 41, estava no banco Bradesco quando a racista chegou a chamá-la de “macaca”. Segundo a empresária, a suspeita saiu “meio exaltada” de dentro da agência, se dirigindo aos caixas eletrônicos. Ela teria furado a fila de clientes e proferido palavras racistas contra Fabiana, a irmã e outras duas mulheres que utilizavam o caixa ao lado do que ela estava.

Em entrevista ao site UOL, Fabiana explicou o ocorrido. “Eu e a minha irmã éramos as próximas e tinham duas senhoras negras depois da gente. Quando a minha irmã chegou ao caixa, ela já começou a falar algumas palavras de ofensa, como: ‘Negro não presta’. E disse que ia dar uma surra na minha irmã. A gente estava no caixa ao lado (do dela)”, contou a empresária, que também afirmou ter sido chamada de “macaca”.

A vítima de injúria racial acionou um segurança shopping, próximo à agência bancária. Antes de ser levada para a delegacia, a mulher ainda teria feito ofensas racistas contra mais uma das clientes do banco.

“A gente tentou gravar, mas aí ela não falava mais porque percebeu que estava sendo gravada. Ela resistiu um pouco mais, foi levada para a delegacia. Lá, nós fizemos o Boletim de Ocorrência, eu, minha irmã e mais essa senhora”, disse Fabiana.

O caso foi parar na 16ª DP, em Barra da Tijuca. A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de injúria por preconceito. Ré primária, ela passou por uma audiência de custódia. De acordo com a delegacia, “por se tratar de um crime em que não ocorreu violência física”, a suspeita ganhou a liberdade provisória, com medidas cautelares.