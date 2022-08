Mulher é presa por dopar e roubar homens após conhecê-los em bares

Segundo o delegado Kristian Rosa, ela foi detida em flagrante dirigindo o carro de um homem, que estava dopado no banco de trás do veículo

Uma mulher de 37 anos foi presa em Padre Bernardo suspeita de dopar homens para aplicar golpes após conhecê-los em bares de Goiás e do Distrito Federal.

A prisão aconteceu na segunda-feira (22), por policiais militares. A Polícia Civil disse que, até o momento, tem informação de que ela fez ao menos três vítimas em Goiás. O investigador disse ainda que ela responde a processos por crimes no DF.

Segundo a investigação, a mulher ia a bares, começava a conversar com homens mais velhos ou vulneráveis, e saía com eles. Em seguida, ela dopava as vítimas e, enquanto os homens estavam desacordados, ela os roubava, fazia saques e até transferência via PIX.

No último caso, ocorrido na segunda-feira, o delegado disse que ela estava com um homem de 50 anos em um bar e aproveitou o momento em que ele foi ao banheiro para colocar um medicamento sedativo na cerveja dele.

Quando ele dormiu, ela o colocou no banco de trás do carro e foi dirigindo de Águas Lindas de Goiás, onde era o bar, até Padre Bernardo, onde o homem mora. A família do homem viu, então, o carro sendo dirigido pela mulher, achou estranho e chamou a polícia.

Com a mulher, a polícia encontrou cartões de crédito, celular, dinheiro e remédios controlados que ela usava para aplicar os golpes. A PM disse que a mulher era agressiva com as vítimas e chegou a bater em um homem que foi para o hospital com ferrimentos na cabeça.

A suspeita tem passagens em Goiás e Distrito Federal por apropriação e desvio de bens de idosos. Ela está presa na unidade prisional de Luziânia e vai responder por roubo mediante violência imprópria.