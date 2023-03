Mulher é presa por dar tesouradas no ex ao ser agredida por ele

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a mulher contou que o ex-marido estava bêbado, ficou exaltado quando ela cobrou a pensão e a agrediu

Uma mulher foi presa na tarde desse sábado (11) suspeita de dar tesouradas no ex-marido após ser agredida ao cobrar a pensão do filho deles, no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia.

“Eu pedi pra ele pagar a pensão porque eu iria denunciar no dia seguinte e entrar na justiça”, explicou a mulher aos policiais.

De acordo com a ocorrência, a mulher saiu de casa em Aparecida de Goiânia e foi até a Vila Bandeirantes, em Goiânia, para cobrar a pensão alimentícia do ex-marido. A mulher relatou aos policiais que no momento em que foi agredida ela encontrou apenas uma tesoura para se defender.

“Eu trabalho sozinha e ele nunca me deu um centavo. Quando cheguei lá ele estava bêbado e veio com agressividade para o meu lado. Quando ele pegou meu braço, a única coisa que eu tinha pra me defender era uma tesoura”, contou a mulher.

A polícia apurou que a mulher deu cerca de duas tesouradas no ex-marido e depois voltou para casa. O homem foi socorrido e levado para o Cais do Jardim Novo Mundo por um desconhecido.

De acordo com a PM, a mulher foi conduzida para a Central Geral de Flagrantes para prestar depoimento.