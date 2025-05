Mulher é presa por ajudar o filho a estuprar idosa

Uma mulher de 48 anos foi presa preventivamente nesta quarta-feira (14), acusada de ter colaborado com o próprio filho, de 21 anos, no estupro a uma idosa de 61 anos, em Ivinhema, interior do Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi preso em flagrante no dia do crime, após violentar a vítima dentro da residência dela. As investigações revelaram que a mãe do agressor teve participação direta na ação: ela teria empurrado a idosa para um quarto, trancando-a com o filho, e permaneceu na casa para impedir que outras pessoas interferissem.

Comprovado o envolvimento da mulher, o Ministério Público apresentou denúncia, e a Justiça decretou sua prisão preventiva. Ela foi levada à delegacia e permanecerá custodiada até a realização da audiência de custódia, quando deve ser transferida para o sistema prisional.

A Polícia Civil segue investigando o caso, que gerou forte comoção na cidade.