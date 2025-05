Moraes não é radical e tem feito gestos de pacificação ao liberar presos do 8/1, diz Temer

JULIA CHAIB

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS)

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta quarta-feira (14) que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, indicado por ele à corte em 2016, não é radical, como dizem aliados de Jair Bolsonaro (PL).

Temer avalia que Moraes passou a adotar uma postura ante os envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 que visa a pacificar o país. O magistrado é o principal alvo de bolsonaristas, que o acusam de perseguição política e buscam a anistia dos invasores da praça dos Três Poderes.

O ex-presidente repetiu sua posição de que o Congresso Nacional tem competência para perdoar os acusados pelos ataques, mas ressaltou considerar mais útil o Supremo resolver o assunto com uma nova dosagem das penas.

“Daqueles [do] 8 de janeiro, ele já liberou muita gente. Então, ele fez uma coisa adequada no momento que deveria fazer, não é? Para garantir as eleições e está fazendo agora com vistas à pacificação do país”, disse Temer. “Aquelas penas de 14, 15, 17 anos devem ser reduzidas. Isso está começando a acontecer. E há instrumentos jurídicos para isso.”

O ex-presidente nega a ideia de que Moraes tenha passado a relaxar as penas para evitar críticas e pela pressão da anistia e diz ser uma conduta natural. Para o emedebista, é importante levar em conta em alguns momentos o clima político do país para tomar decisões, mesmo se forem duras.

Temer disse que que o magistrado não é radical e agiu com coragem para garantir as eleições em 2022. Moraes foi seu ministro da Justiça até a indicação para a vaga aberta em 2016 com a morte de Teori Zavascki.

“Tanto não é radical, e eu vou dar exemplos concretos, que ao longo do tempo, você percebe que ele começou a liberar pessoas. Você viu que o Fernando Collor foi para a domiciliar, Roberto Jefferson também”, afirmou.

“O Brasil deve muito a ele, porque não há dúvida de que ele teve uma coragem jurídica e até pessoal lá no TSE para garantir as eleições.”

Temer tem pregado uma união de governadores pré-candidatos de centro-direita para 2026 e se tornou alvo de bolsonaristas nas últimas semanas, pela avaliação de que sua proposta excluiria Bolsonaro. Os ataques, argumenta, são parte de um clima de conflagração política e polarização, que precisa ser harmonizado.

“A harmonia, quando há esta coisa violenta, ela é uma coisa inconstitucional. Enfim, eu acho que hoje o país começa a caminhar para a tese de uma certa harmonia, de uma certa pacificação.”

O ex-presidente explicou que a articulação não exclui Bolsonaro, citando “prestígio eleitoral” do capitão reformado do Exército. Afirmou que qualquer candidato à Presidência do centro ou da direita que se oponha ao ex-presidente teria dificuldades.