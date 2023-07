Mulher é presa em operação contra neonazismo e troca tiros com a polícia

Segundo a corporação, a mulher é casada com um dos investigados da operação e foi detida por resistência e disparos

Uma mulher trocou tiros com a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PCRS) durante uma operação contra grupos neonazistas no estado e acabou presa na manhã dessa terça-feira (11), em Nova Petrópolis (RS).

Segundo a corporação, a mulher é casada com um dos investigados da operação e foi detida por resistência e disparos de arma de fogo contra os agentes. A casa do casal foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

No local, foram encontradas armas de fogo, munições e diversos itens com referência ao nazismo.

Além do Rio Grande do Sul, municípios dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina também foram alvo da operação que também apura outros crimes, como o de associação criminosa, racismo e porte ilegal de arma.