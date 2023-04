Mulher é presa em flagrante por esfaquear marido

O homem estava fazendo uso de bebida alcoólica quando iniciou uma discussão com a esposa, por ciúmes

Uma mulher, de 49 anos, foi presa em flagrante por esfaquear o marido no tórax durante uma briga. O crime aconteceu nesse sábado (1º), em Mato Grosso do Sul, depois que o homem agrediu a esposa com um soco.

Os dois teriam entrado em luta corporal, momento em que o homem deu um soco no olho da esposa, depois da agressão a mulher pegou uma faca de cozinha e atingiu o tórax da vítima.

O Corpo de Bombeiros e a polícia foram acionados e o homem socorrido em estado grave para o Hospital Regional do município. Diante do quadro grave, a vítima deve ser transferida para outra unidade de saúde.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para Delegacia de Policia Civil. O caso segue em investigação.