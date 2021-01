Mulher é presa com cocaína escondida em caixa térmica com pequis congelados

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 36 anos, foi presa, nessa quinta-feira (14), após ser flagrada com cocaína escondida em uma caixa térmica com pequis congelados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela era passageira de um ônibus que foi abordado na BR-163 em Sorriso, a 420 km de Cuiabá.

Ainda segundo a corporação, uma equipe da PRF abordou um ônibus que fazia a linha Cuiabá/Guarantã do Norte. No ônibus, as autoridades perceberam que uma passageira estava bastante nervosa e dando respostas incoerentes aos questionamentos que eram feitos.

No bagageiro do coletivo, os policiais localizaram uma caixa térmica grande cheia de pequis congelados. Foi contatado que o material era de propriedade da mulher.

No recipiente, a equipe encontrou um fundo falso, contendo 12,20 kg de pasta base de cocaína, embaladas em 12 tabletes, e mais 2,10 kg de cloridrato de cocaína.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Ela contou à polícia que a caixa foi carregada no município de Cuiabá e iria ser entregue em Altamira (PA).