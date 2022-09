Mulher é presa após tentar matar o filho de nove meses

A mulher teria tentado matar a criança por asfixia e espancamento, após ter tido uma desavença com o pai do bebê

Nesse domingo (18), uma jovem de 20 anos foi presa na cidade de Barra do Corda, a cerca de 462 km de São Luís, suspeita de tentar matar o próprio filho, um bebê de nove meses de idade. O crime aconteceu na madrugada de domingo.

Testemunhas afirmaram à polícia, que a jovem estava em uma festa com o companheiro, quando teve uma briga com ele. Transtornada, a mulher voltou para casa e se trancou no quarto onde o filho estava dormindo. Minutos depois, a criança começou a chorar, enquanto a mãe gritava: “amanhã, todos vocês vêm tomar café no velório” e “vou matar essa besta-fera”.

Os gritos chamaram a atenção dos vizinhos, que foram até o imóvel e arrobaram a porta do quarto, para socorrer a criança, que estava sendo violentamente agredida pela mãe.

Ainda de acordo com testemunhas, a mulher ficava o tempo inteiro gritando que ia matar o filho e chegou a torcer o braço do menino e jogá-lo no chão. No mesmo quarto estava uma menina de 5 anos, filha da suspeita com outro homem. Segundo os vizinhos, a criança presenciou toda a agressão contra o meio-irmão, mas não foi agredia.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu a mulher, que foi levada para a Delegacia Regional de Barra do Corda. Já o bebê, que estava bastante ferido, foi resgatado por uma amiga da suspeita e levado para a UPA de Barra do Corda, ficando sob a responsabilidade da avó paterna.

Segundo a Polícia Civil, tudo indica que a mulher agrediu o filho como forma de se vingar do companheiro, por causa de ciúmes.

O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar da cidade.