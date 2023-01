Mulher é presa após sequestrar recém-nascido

A criança estava em casa com a mãe, uma adolescente de 17 anos, e a avó

Uma mulher e um homem foram presos em flagrante, pelo sequestro de um recém-nascido na cidade de Caravelas, extremo sul da Bahia, no sábado (14). Nesta segunda-feira (16), eles seguem detidos na Delegacia de Teixeira de Freitas.

A criança estava em casa com a mãe, uma adolescente de 17 anos, e a avó. No momento do sequestro, o bebê dormia na sala e as duas responsáveis foram até a cozinha. Testemunhas contaram que a mulher entrou rapidamente no imóvel, colocou a criança dentro de uma mochila, e fugiu.

Ao perceberem a movimentação e retornarem para a sala, a mãe e a avó do recém nascido chamaram a Polícia Militar, que foi atrás da suspeita e a encontrou em um ponto de ônibus, com o bebê dentro da mochila. Ela foi presa em flagrante e apontou o homem como mentor do sequestro.

Em depoimento, os dois afirmaram à polícia que a criança seria usada em ritual. Ainda não há detalhes se este ritual era religioso, nem o que seria feito com o bebê. O recém nascido foi entregue de volta à família e passa bem.