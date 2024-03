Mulher é presa após deixar homem de 75 anos estuprar a própria filha no CE

A mãe da vítima foi presa em Tauá, interior do Ceará, por um crime que ocorreu em julho de 2007

Nesta sexta-feira (1º), uma mulher de 53 anos foi detida sob suspeita de permitir que seu companheiro estuprasse a própria filha, que tinha apenas oito anos na época do crime. A mãe da vítima foi presa em Tauá, interior do Ceará, por um crime que ocorreu em julho de 2007, na cidade de Arneiroz, também no interior do estado.

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher foi apontada como coautora do crime de estupro de vulnerável. Segundo apurado durante a investigação, a vítima, que já era vítima de maus-tratos, foi abusada pelo padrasto com o conhecimento e a conivência da mãe.

O homem, então com 75 anos, foi detido pelas autoridades policiais. À medida que as investigações avançavam, a Polícia Civil solicitou a prisão da mulher, pedido este acatado pelo Poder Judiciário.

A mulher foi localizada na localidade de Fazenda Corisco, em Tauá, e posteriormente conduzida à Delegacia Regional do município, onde foram realizados os procedimentos necessários para sua prisão.