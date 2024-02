Mulher é presa após deixar filha de 6 anos sozinha em casa e ir a festa em outra cidade em AL

Os vizinhos perceberam que a criança estava sozinha em casa após ouvirem seus gritos

Na noite de segunda-feira (19), uma mulher de 25 anos foi detida por abandono de incapaz após deixar sua filha de apenas 6 anos trancada sozinha em casa, no bairro do Tabuleiro, em Maceió. A mãe teria saído para uma festa na Barra de Santo Antônio, na região metropolitana, e só retornou no dia seguinte, na tarde de terça-feira (20).

O caso veio à tona quando vizinhos perceberam que a criança estava sozinha em casa após ouvirem seus gritos de susto, pois o ventilador havia caído no chão. Sensibilizados, os vizinhos deram comida à menina pela janela e entraram em contato com a avó paterna, que reside em Pernambuco, para informar a situação. A avó então acionou a Polícia Militar, que prontamente compareceu ao local.

Os policiais precisaram utilizar uma barra de ferro para abrir a janela e resgatar a menina. Posteriormente, entraram em contato com a mãe da criança, que foi conduzida à Central de Flagrantes e autuada por abandono de incapaz pelo delegado Vinícius Ferrari.

Em seu depoimento, a mãe alegou ter alimentado a filha antes de sair, mas admitiu não ter deixado ninguém para cuidar da criança. Ela também informou ter outra filha, de apenas um ano e seis meses, que estava na casa da avó. Segundo a mãe, esta foi a primeira vez que agiu dessa forma.

O delegado Vinicius Ferrari estabeleceu uma fiança de R$ 8.520, porém a mulher afirmou que não teria condições de efetuar o pagamento. Por isso, ela permanece detida e à disposição da Justiça.