Mulher é presa após deixar bebê em frente à porta da casa da namorada do ex

Uma mulher, de 33 anos, foi presa após abandonar o próprio bebê e deixá-lo em frente à porta da casa da namorada do seu ex-companheiro. Câmeras de monitoramento da residência flagraram toda a ação.

A acusada foi presa em Deltona (Flórida, EUA). O caso ocorreu na noite de 15 de novembro. Após ser detida, Melissa Kelly afirmou que havia abandonado a criança porque “não tinha mais obrigações” com a criança, “já que o pai não vinha buscá-la.”

A primeira pessoa a achar a criança em frente à porta foi a mãe da namorada do ex de Melissa. Em seguida, a mulher denunciou o caso de abandono e informou que o bebê foi deixado no local com a frauda suja. Melissa ainda teria tocado a campainha antes de sair.

A cena foi gravada por câmera de segurança na entrada da residência.

Antes do abandono, Melissa havia enviado uma mensagem ao ex, dizendo: “Por favor, não me faça jogar esse bebê no lixo”. Ela contou que foi abandonada pelo ex-companheiro.

O bebê foi acolhido por uma assistente social e encaminhado a um hospital próximo. A criança sofreu infecção na pele causada por insetos.