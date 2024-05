Mulher é presa após atrair homem para tribunal do crime em SP

Uma mulher de 36 anos foi detida na quinta-feira (16) em Guarulhos, na Grande São Paulo, suspeita de atrair um homem para um tribunal do crime organizado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) há pouco mais de três anos.

Cássio dos Santos Coutinho, de 26 anos, foi encontrado morto com pelo menos dois tiros na cabeça no bairro Tremembé, no extremo norte de São Paulo, na madrugada de 25 de março de 2021.

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou as investigações logo após o crime. Embora o motivo do assassinato não fosse claro inicialmente, as provas reunidas levaram à prisão de Aline de Souza Coutinho.

De acordo com o relatório policial, Cássio foi acusado de ter estuprado uma criança pelos moradores da favela Bela Vista. Sem conduzir uma investigação formal, os criminosos sequestraram Cássio e o mantiveram em cativeiro por quatro dias antes de executá-lo.