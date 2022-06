Mulher é notificada pela polícia por usar shortinho e top em festa da família em parque

Ela publicou um vídeo, que viralizou, no TikTok contando o caso e mostrou que usava um short jeans e um top

A norte-americana Casey revelou que foi notificada pela polícia após usar um short curto. A polícia alegou que a vestimenta atentada ao pudor durante uma festa no parque de Winnfield, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos.

Ela publicou um vídeo, que viralizou, no TikTok contando o caso e mostrou que usava um short jeans e um top.

A abordagem foi realizada por três policiais mulheres que aplicaram a advertência.

“Geralmente sou aquela que cobre tudo. Mas estava quente… eu estava tipo ‘Eu me sinto bem com isso’, então decidi usar. No primeiro dia em que uso algo revelador, sou citado por isso”, contatou Casey em seu vídeo.

O Departamento de Polícia de Winnfield respondeu em post no Facebook:

“Uma cidadã não identificada foi notificada de acordo com uma lei municipal e desde então foi a um site popular de mídia social, atacando policiais. No entanto, três policiais responderam a várias reclamações sobre o traje da pessoa e a pessoa de interesse recebeu uma notificação sob a lei da cidade.”

A lei que Casey violou:

“Será ilegal para qualquer pessoa usar calças, shorts, saias, vestidos ou minissaias em qualquer local público ou locais abertos ao público que exponha intencionalmente roupas íntimas ou exponha intencionalmente qualquer parte dos pelos pubianos, fenda das nádegas ou genitais.”