Mulher é morta com tiro pelo companheiro em SC

A motivação para a morte seria ciúmes, que causou uma discussão entre o casal levando aos disparos, informou o delegado Wesley Costa

Uma mulher de 36 anos identificada como Maria Madalena Pinheiro foi assassinada com um tiro do abdomen dentro de casa na madrugada desta segunda-feira (5) em Faxinal dos Guedes, no Oeste de Santa Catarina. O principal suspeito do crime é o próprio companheiro dela, de 28 anos, que foi preso horas depois.

A filha de Maria Madalena, de apenas 4 anos, estava na casa no momento do crime. Ela não foi ferida e estava dormindo quando a polícia chegou.

O homicídio ocorreu por 4h30, no bairro Santa Luzia e, inicialmente, a Polícia Militar (PM) recebeu a informação de que o homem teria pegado uma arma e atirado várias vezes contra ela.

Em seguida aos tiros, o homem fugiu, sendo localizado horas depois. A criança estava num dos quartos da casa e foi encaminhada ao Conselho Tutelar.