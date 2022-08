Mulher é morta com facada nas costas na casa de ex companheiro em SC

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi preso logo após o crime. No relatório, a PM definiu o crime como feminicídio

Uma mulher de 26 anos foi morta a facadas em Videira, no Oeste, na manhã de segunda-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, Camila Corrêa foi até a casa em que morava com o ex-companheiro para buscar alguns objetos pessoais. No local, o homem teria a atingido com ao menos uma facada nas costas. Ele foi preso, informou a PM.

A identidade da vítima foi confirmada pela Funerária São Judas Tadeu. Segundo informações do delegado Ismael Gustavo Jacobus Marmitt foi representado pela decretação da prisão preventiva do homem por feminicídio.

O velório de Camila ocorre em Água Doce, na mesma região, desde a noite de segunda. Já o sepultamento está marcado para às 9h desta terça.

Crime



O crime ocorreu por volta das 7h de segunda-feira, no bairro Carboni. Camila chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital da região. No entanto, a PM confirmou a morte dela após o atendimento médico.

O homem apontado como autor do assassinato, de 35 anos, feriu o próprio pescoço com uma facada após atingir a vítima. Ele chegou a ser contido por uma testemunha, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Salvatoriano Divino Salvador, na mesma cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi preso logo após o crime. No relatório, a PM definiu o crime como feminicídio.