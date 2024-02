Mulher é morta com 18 facadas após recusar sexo

O homicídio ocorreu após a vítima recusar-se a manter relações sexuais com o suspeito

Um homem foi preso pela Polícia Civil sob suspeita de ter assassinado uma mulher em Rio Verde, no sudoeste goiano. O crime envolveu o uso de 18 facadas e um golpe de enxada na cabeça da vítima, identificada como Jéssica Martins de Souza, de 31 anos. Segundo as investigações, o homicídio ocorreu após Jéssica recusar-se a manter relações sexuais com o suspeito.

A captura do indivíduo ocorreu no domingo (18), próximo a um posto de combustíveis na BR-452, nas proximidades do local do crime. A polícia revelou que o suspeito era familiarizado tanto com Jéssica quanto com seu marido, frequentando regularmente a residência do casal.

No dia 1º de fevereiro, o suspeito teria aproveitado a ausência do marido de Jéssica para tentar forçá-la a manter relações sexuais. Diante da recusa da vítima, o agressor a atacou, resultando na morte da mulher.