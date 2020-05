Mulher é morta com 11 tiros; principal suspeito do crime é ex-companheiro

PUBLICIDADE 

Uma mulher de 35 anos foi assassinada com 11 tiros. O homicídio ocorreu nessa quarta-feira (6). O principal suspeito de te cometido o crime é o ex-companheiro da vítima, um homem de 36 anos que, segundo informações obtidas pelas autoridades, não aceitava o término do relacionamento. A mulher veio a óbito antes da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegar ao local. O caso ocorreu em Belo Horizonte-MG.

De acordo com o testemunho da irmã da vítima, o casal vivia uma relação conturbada há algum tempo. Durante uma das discussões, o ex-cunhado chegou a dar socos na vítima e a agredir a mulher com uma máquina de choque. A vítima possuía uma medida protetiva contra o suspeito, que a ameaçava por não aceitar o fim do relacionamento. Ela teria terminado o namoro uma semana antes de ser assassinada.

A equipe da Polícia Militar conseguiu localizar o suspeito através da placa do carro dele. No portão da casa onde ele supostamente morava, os militares foram recebidos pela irmã do suspeito. Ela declarou que ele não vive ali, e que o havia visto o irmão pela última vez depois que ele pegou uma bicicleta e um capacete emprestados com ela.

Uma testemunha que estava dentro de um imóvel em frente ao local do crime relatou às autoridades o que viu. De acordo com ela, o autor dos disparos que atingiram a vítima havia fugido do local conduzindo uma bicicleta. Essa pessoa declarou que, na manhã dessa quarta-feira (6), viu a vítima passar na rua minutos antes do crime.

Ao ouvir o barulho dos disparos, a testemunha saiu na rua para ver o que estava acontecendo e presenciou o suspeito disparando mais algumas vezes contra o corpo da mulher. Câmeras do sistema de segurança de um posto de gasolina poderão auxiliar no andamento das investigações.

