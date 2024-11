Mulher é morta a tiros em um hotel em AL

Uma mulher identificada como Solange da Silva, de 44 anos, foi assassinada a tiros na noite desta quarta-feira (20), em um hotel no município de Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, um sargento da Polícia Militar.

Segundo informações da Polícia Militar, o casal residia no hotel, e hóspedes de quartos próximos relataram ter ouvido uma discussão momentos antes dos disparos. Após o barulho dos tiros, o sargento foi visto saindo correndo do local, enquanto Solange foi encontrada com ferimentos fatais na nuca e na testa.

Hóspedes tentaram socorrê-la, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar a perícia no local do crime, e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. A Polícia Civil de Alagoas já deu início às investigações para esclarecer o caso e localizar o suspeito, que não foi encontrado até o momento.