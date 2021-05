Mulher é morta a pauladas pelo marido

De acordo com a polícia, o crime foi cometido na frente do filho do casal, de apenas 4 anos de idade

Na terça-feira (25), uma mulher de 32 anos foi morta a pauladas pelo próprio companheiro, de 43 anos, em Ji-Paraná (RO). De acordo com a polícia, o crime foi cometido na frente do filho do casal, de apenas 4 anos de idade. O suspeito ainda não foi localizado pela polícia. Segundo as investigações, uma testemunha contou que escutou gritos e pedidos de socorro vindos da casa vizinha e quando abriu o portão viu o marido da vítima agredindo a mulher. Conforme a mesma testemunha, a vítima correu para o quintal da casa e o homem foi atrás desferindo golpes na cabeça dela. A todo momento a mulher pediu para o homem parar. Após o ocorrido, o agressor fugiu em uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima ao Hospital Municipal, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu. No endereço da ocorrência, foi encontrada uma faca de serra quebrada e na parte externa, um tijolo com muito sangue. Tudo encontrado foi entre à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). De acordo com a família da vítima, o casal estava em processo de separação, o que pode ter servido de motivação para o agressor.