Mulher é morta a facadas pelo namorado e filha é ferida ao tentar defendê-la

Fátima Aparecida de Moraes Brito, de 50 anos, foi morta a facadas na noite dessa quinta-feira (27) durante uma briga com o namorado. A filha dela, de 20 anos, ficou ferida após tentar proteger a mãe.

De acordo com a polícia local, a filha da vítima, o casal e mais um homem estavam ingerindo bebida alcoólica, quando o namorado iniciou uma discussão com a mulher. Na sequência, ele desferiu golpes de faca contra Fátima. A filha interviu e acabou atingida também. O caso ocorreu em Coxim, na região de Norte de Mato Grosso do Sul.

A mulher veio a óbito no local. A filha da vítima foi atingida no braço, encaminhada para o hospital e passa bem. O caso foi registrado como feminicídio e tentativa de feminicídio.