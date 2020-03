Mulher é morta a facadas; ex-namorado é suspeito

PUBLICIDADE 

Uma mulher, identificada como Carmelita Maria Timóteo, foi morta a facadas durante uma discussão com o ex-namorado, identificado como Gabriel Venícius da Silva.

Segundo a polícia, a vítima estava em casa no dia do crime. Testemunhas afirmaram que viram o suspeito entrar na residência pelo quintal. O homem bateu na janela do quarto de Carmelita até que ela abrisse.

Os dois iniciaram uma discussão e, em certo momento, Gabriel sacou uma faca da cintura e a atacou a vítima. Ele fugiu logo em seguida. Os policiais foram chamados e chegaram a procurá-lo na casa dele, mas ele não foi localizado. O crime aconteceu em Pontes e Lacerda-MT.

A mulher veio a óbito antes de ser socorrida. O corpo foi encontrado na sala da casa. O caso é investigado pela Polícia Civil.