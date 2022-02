Mulher é morta a facadas e marido é suspeito de feminicído

A vítima, de 24 anos, sofreu quatro golpes de faca e chegou a ser socorrida com vida, mas morreu a caminho do hospital

Suspeito de matar a companheira Suzana de Carvalho Silva, de 24 anos, um homem identificado como Lindojhosson de Sá Furtado está sendo procurado pela polícia. O crime ocorreu no último domingo, 13, em Barras, a aproximadamente 130km de Teresina.

Conforme informou a Polícia Militar, a corporação foi acionada para um crime de homicídio na localidade Mocambo, zona rural de Barras.

Ao chegarem no local, souberam que a vítima sofreu quatro golpes de faca e chegou a ser socorrida com vida, mas morreu a caminho do hospital.

“De imediato a Polícia Militar direcionou os esforços para capturar o suposto autor do feminicídio, sendo montada uma operação para localizar o indivíduo”, informou a PM.

No entanto, o homem ainda não foi localizado, e não se sabe, também sob quais circunstancias o crime aconteceu.

Até o momento, contudo, o homem não foi localizado. Ainda não se sabe em que circunstâncias o crime aconteceu.