Mulher é flagrada roendo cabo de segurança para furtar iPhone 14 Plus em loja

O incidente ocorreu em Fuzhou, na província de Fujian, em 8 de agosto

Uma mulher foi capturada pelas câmeras de segurança de uma loja na China enquanto tentava desatar o cabo de segurança que prendia um iPhone 14 Plus ao balcão de exposição. Com sucesso na sua audaciosa tentativa de libertar o aparelho sem chamar a atenção, ela disfarçadamente colocou o telefone em sua bolsa e saiu discretamente do estabelecimento.

As imagens registradas mostram a mulher entrando na loja e imediatamente começando a manusear o iPhone. Pouco tempo depois, ela tentou puxar o cabo de segurança do dispositivo, sem êxito. Incapaz de retirá-lo com as mãos, a mulher se abaixou e, de forma surpreendente, começou a roer o cabo até conseguir cortá-lo com os dentes.

Os funcionários da loja notaram que o alarme havia disparado, mas presumiram que fosse um erro e desligaram o sistema. Somente após a saída da mulher da loja é que um funcionário percebeu o cabo de segurança danificado e o balcão vazio. Foi então que, ao revisarem as imagens das câmeras de vigilância internas, eles perceberam o furto e imediatamente informaram a polícia.

As autoridades, utilizando tecnologia de reconhecimento facial, conseguiram identificar a mulher, que posteriormente foi localizada e detida. Quando questionada sobre o incidente, a mulher alegou que tinha perdido seu celular recentemente e que havia entrado na loja com a intenção de adquirir um novo, mas desistiu devido ao preço elevado.