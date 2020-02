Mulher é executada em frente ao filho de quatro anos de idade

PUBLICIDADE 

Uma mulher identificada como Rochele Alves Quadros, de 30 anos, foi morta a tiros na frente do filho de 4 anos. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (26), em Porto Alegre.

Segundo as autoridades, Rochele estava saindo de casa com uma amiga e o filho por volta da meia-noite quando percebeu a presença de dois carros entrando na rua. A mulher se assustou e começou a correr. Quatro pessoas desceram do veículo e dispararam contra a vítima.

No local, foram encontradas nove munições de calibre 9mm e três de fuzil. A amiga de Rochele e a criança não foram atingidas pelos disparos.

A vítima possuía antecedentes criminais. Entre eles, um por tráfico de drogas e outros por crimes menores. O caso é investigado pela Polícia Civil.