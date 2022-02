Mulher é estuprada por ex-marido ao levar filho para visitá-lo

no momento em que a mulher foi deixar a criança com o pai, ele a manteve em cárcere privado sob ameaça e foi abusada sexualmente

Na manhã da última terça-feira, 8, uma mulher foi estuprada pelo ex-marido ao levar o filho deles para visitá-lo em sua casa. O caso aconteceu em Maceió, Alagoas.

O estuprador, 43, ex-cônjuge da vítima de 32 anos, foi preso.

Assim que deixou a residência, a vítima procurou ajuda na Base Comunitária do 4º Batalhão da Polícia Militar, que fica no bairro do Clima Bom, na mesma região onde a agressão foi feita.

A equipe policial encontrou o homem na casa onde mora.

Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Maceió, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, cárcere privado e lesão corporal com agravante baseado na lei Maria da Penha.