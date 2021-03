Mulher é estuprada e marido é agredido durante assalto

Depois da violação sexual, os suspeitos fugiram com os celulares e motocicleta do casal

Na noite de segunda-feira (15), um casal foi assaltado por criminosos armados, próximo da Ufal, na Cidade Universitária, em Maceió. De acordo com informações do Repórter Maceió, durante o assalto a mulher foi estuprada e seu companheiro agredido.

A polícia informou que o casal estava de moto no momento da abordagem pelos criminosos. O homem ficou desacordado depois de ser espancado, a mulher estava na garupa e nada pôde fazer.

Depois da violação sexual, os suspeitos fugiram com os celulares e motocicleta do casal. As vítimas procuraram atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Benedito Bentes.

A polícia fez rondas na região, mas os autores do crime ainda não foram localizados.