Mulher é estrangulada até a morte com fio de chapinha

Uma mulher assassinou a empregada doméstica da avó com um fio de chapinha nesta quinta-feira (30). O caso aconteceu em São luís do Maranhão. De acordo com as autoridades, a vítima, Francisca Doralice da Silva, de 48 anos, foi morta asfixiada.

Daniela da Silva Rolim, de 20 anos, é a autora do crime e também quem denunciou o caso. A polícia ainda investiga a motivação do crime. No local, as autoridades encontraram o corpo da vítima deitado no chão sem vida. Ao lado da mulher, foi encontrada uma faca.

O objeto foi recolhido e deve passar por perícia. O corpo de Francisca Doralice da Silva foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde deve passar por exames.