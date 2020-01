Mulher é esfaqueada por engano durante churrasco em quiosque

PUBLICIDADE 

Neste sábado (4), uma cuidadora de idosos de 41 anos foi esfaqueada no pescoço enquanto participava de um churrasco em um quiosque. De acordo com testemunhas, o suspeito, de 45 anos, teria confundido a vítima com a ex-mulher dele.

De acordo com a vítima, ela estava junto com amigos no quiosque quando se levantou para ir até o carro com o namorado dela. Ao chegar ao banheiro, ela, que estava atrás do namorado, sentiu quando o suspeito a agarrou por trás e cortou seu pescoço.

Após a vítima entrar em luta corporal com o agressor e conseguir se livrar dos golpes, ele ainda tentou correr em sua direção, mas foi contido por populares. De acordo com a cuidadora, por pouco os cortes não foram fatais.

O caso ocorreu em Vitória-ES. A vítima prestou depoimento nesta segunda-feira (6). De acordo com a polícia, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.