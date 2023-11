Mulher é esfaqueada após discussão com vizinho em SP

O agressor afirmou ter usado uma faca para se defender durante o conflito

No litoral de São Paulo, uma mulher de 43 anos foi vítima de esfaqueamento por parte de seu vizinho, um homem de 67 anos, após uma acalorada discussão. Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência, o agressor, após o ataque, aguardou a chegada da polícia e alegou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e que a briga havia se iniciado por motivos banais.

O chamado para a Polícia Militar ocorreu após testemunhas presenciarem os golpes sendo desferidos em via pública, na localidade do bairro Jardim Caraminguava. No local indicado, os policiais encontraram a vítima com duas perfurações, uma próxima ao pulmão e outra debaixo do braço.

De acordo com a versão apresentada pela vítima, ela teria sido agredida pelo vizinho. No entanto, ao ser questionada pela polícia, não conseguiu elucidar o motivo que desencadeou a violência. O Boletim de Ocorrência destaca que, segundo os policiais, a mulher aparentava estar sob efeito de álcool.

Conforme detalhado no documento, o suspeito reside no imóvel em frente ao da vítima. Ele relatou às autoridades que a mulher havia visitado sua casa e que ambos haviam consumido bebidas alcoólicas. Em certo momento, segundo o relato do homem, uma discussão “banal” teve início, culminando com agressões por parte da mulher.

O agressor afirmou ter usado uma faca para se defender durante o conflito e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. A vítima foi prontamente socorrida e levada ao Hospital Regional de Itanhaém, onde permaneceu internada.