Mulher é encontrada morta, nua e com sinais de violência sexual em Aparecida de Goiânia

Na manhã desta segunda-feira (2), a policia encontrou uma mulher morta em um lote baldio no Setor Jardim Presidente, na cidade de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a polícia, ela estava sem roupa e com sinais de violência sexual.

O corpo foi localizado em um lote na Avenida 21 de Abril e a polícia acredita que o crime tenha acontecido na madrugada de domingo (1) para segunda. De acordo com a polícia Militar, moradores que passaram pelo local encontraram a mulher já morta.

Segundo o tenente Wagner Alves “A equipe patrulhava e recebeu informação de um corpo nesse lote baldio. A equipe deslocou até aqui e confirmou a presença desse corpo”.

Após a ocorrência, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) deram prosseguimento para entender o que aconteceu.

O delegado do caso, Álvaro Melo Bueno, explicou que a vítima foi encontrada de bruços e sem roupa. Tinha ferimentos pelo corpo e, principalmente no rosto. O crime ainda não tem suspeitos.

“Todos os indícios apontam que seja um crime sexual. Ela foi vítima de violência na face, foi morta com vários golpes no rosto, teve várias fraturas, e a perícia agora vai coletar indícios e vestígios para identificar esse autor”, explicou o delegado.

O corpo da mulher está no IML passando por exames para tentar identificá-la.