Mulher é encontrada morta em quarto de hotel no litoral de SP

Uma mulher de 41 anos foi encontrada sem vida em um hotel no Centro de Santos, localizado no litoral de São Paulo. Identificada como Raquel Souza e moradora de Itanhaém (SP), ela entrou no quarto acompanhada e foi descoberta sozinha pelo filho e funcionários do estabelecimento.

A vítima trabalhava como garota de programa e foi encontrada sem vida após atender um cliente, que deixou o local. As circunstâncias em que a mulher foi deixada no quarto, se ainda estava viva ou não, ainda não foram esclarecidas.

As autoridades estão em busca de identificar e ouvir o homem que estava com ela, cuja presença foi registrada por câmeras de segurança do hotel.