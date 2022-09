Mulher é encontrada morta dentro de cisterna no quintal de casa

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a tampa do poço cedeu quando ela passou por cima do local

Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta dentro de uma cisterna de 15 metros de profundidade no quintal de casa, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O caso aconteceu no sábado (24), no Setor Imperial 2. A corporação ainda informou que, para conseguir tirar a vítima do local, a corporação precisou entrar no poço utilizando técnicas de salvamento. Leia também Falta de dados oficiais sobre candidaturas LGBTQIA+ trava participação eleitoral

Investidores buscam ganhar com a queda das ações na Bolsa

Veja a importância de vacina para prevenção da raiva Os bombeiros descreveram que, ao chegarem ao local, os socorristas tentaram contato verbal com a mulher, mas não conseguiram. Ao descerem na cisterna com o uso de um equipamento respiratório, eles viram que ela já estava morta. A cisterna, segundo o registro da ocorrência, ficava nos fundos da casa da mulher. O Corpo de Bombeiros explica que o marido da vítima estava estava com a esposa quando ela caiu no poço e chamou o socorro.