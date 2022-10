Mulher é encontrada morta com marcas de tiros e mãos e pescoço amarrados por arame

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. O nome da vítima não foi divulgado

Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta com marcas de tiros e com as mãos e o pescoço amarrados por um arame, no Bairro da Penha, em Vitória na manhã desta terça-feira (5).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada depois que policiais foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro.

Moradores contaram à polícia que a vítima era usuária de drogas.

