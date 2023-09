Mulher é detida ao tentar entrar em presídio com drogas e pendrive escondidos nas partes íntimas

A mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde uma equipe médica concluiu que uma cirurgia seria necessária para extrair o objeto retido

Uma mulher foi detida nesta quinta-feira (21) quando tentava entrar no presídio Baldomero Cavalcanti, localizado em Maceió, trazendo consigo drogas e um pendrive ocultos em suas partes íntimas.

Segundo informações da Seris, a apreensão ocorreu durante uma varredura realizada por meio do sistema de escaneamento corporal, conhecido como body scan. Essa tecnologia foi capaz de identificar a presença dos objetos ilícitos no corpo da mulher. Embora tenha sido possível remover as drogas e o pendrive, um pacote permaneceu retido em seu organismo.

Diante dessa situação, a mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde uma equipe médica concluiu que uma cirurgia seria necessária para extrair o objeto retido. O procedimento cirúrgico está programado para ser realizado no Hospital Geral do Estado (HGE). Após a intervenção médica, a suspeita enfrentará uma audiência de custódia para responder por suas ações e enfrentar eventuais consequências legais.

A Seris emitiu um comunicado enfatizando a importância de conscientizar a população sobre os riscos associados à tentativa de ingressar em unidades prisionais portando substâncias ilícitas e objetos proibidos ocultos no corpo.