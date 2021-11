Mulher é condenada após jogar ácido no rosto do namorado

Na noite anterior, a mulher teria tentado fazer com que o parceiro tomasse o ácido, mas, como não conseguiu, jogou em seu rosto

Uma mulher foi condenada a 14 anos de prisão após jogar ácido sulfúrico no rosto do namorado enquanto ele dormia. O caso ocorreu em Wembley, na Inglaterra, em 2019.

Segundo informações, a motivação de Esther Afrifa, de 28 anos, foi uma suposta traição do namorado, Kelvin Pogo, de 29 anos. Na noite anterior, a mulher teria tentado fazer com que o parceiro tomasse o ácido, mas, como não conseguiu, jogou em seu rosto.

“Cada dia em que acordo é como o dia em que ela me atacou. É como se o tempo tivesse parado. Toda vez que alguém bate à porta, fico com medo de que alguém me machuque. Ela costumava ser meu mundo e ela fez isso comigo. Eu simplesmente não consigo entender isso”, contou Kelvin ao jornal Evening Standard.

Sem saber quem o estava atacando, Kelvin chegou a pedir para Esther ligar para a polícia e ela apenas fingiu que estava realizando a ligação. Um amigo do casal que estava presente e tentou ajudar o homem foi impedido de pedir ajuda. Além disso, a mulher ainda teria cancelado um táxi que levaria Kelvin ao hospital.

Foi apenas ao ser atacado por uma segunda vez, quando estava deitado no sofá, esperando ajuda médica, e Esther jogou novamente ácido em seu rosto e corpo, que Kelvin entendeu quem era a agressora.

Após isso, o homem saiu correndo pelas ruas da cidade, gritando e pedindo ajuda. Ele tinha queimaduras graves nos olhos, cabeça, rosto e parte superior do corpo. Como resultado, o homem precisou passar por diversas cirurgias desde então e carrega cicatrizes permanentes.