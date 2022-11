Mulher e cachorro de estimação morrem durante incêndio em casa

A Polícia Civil investiga o que pode ter começado o fogo

Uma mulher morreu durante um incêndio que atingiu a casa em que ela morava, no bairro Coophasul, em Campo Grande, na noite dessa terça-feira (1º). Um cachorro de estimação da vítima também morreu devido ao fogo.

De acordo com o delegado que acompanha o caso, Lucas Caires, a mulher estava sozinha no imóvel quando as chamas começaram. Não há informações sobre como o incêndio teve início.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Os socorristas precisaram arrombar a porta da residência e afirmaram que a vítima teria inalado muita fumaça, o que pode ter provocado a morte.