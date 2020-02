Mulher é assassinada com tiro na cabeça na presença dos três filhos

PUBLICIDADE 

Uma mulher foi assassinada na frente dos três filhos, na noite do último domingo (16). O caso aconteceu na cidade de Ângulo, no norte do Paraná. Daiane Aparecida Fernandes, de 35 anos, foi morta com um tiro na cabeça, em frente a residência dela.

De acordo com as autoridades, o crime aconteceu durante um churrasco na casa da vítima. Uma pessoa armada com um revólver encontrou Daiane em frente a casa e efetuou um disparo contra a cabeça da mulher. Nesse momento, os três filhos, duas adolescentes e um menino de 8 anos, presenciaram o ocorrido. Na sequência, o atirador embarcou em um carro e fugiu.

Populares e familiares da vítima acionaram o socorro, mas a mulher, não resistiu ao disparo. O local foi isolado pela equipe da PM e o corpo da mulher foi removido e encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá.

Uma equipe da polícia militar conseguiu encontrar um dos suspeitos em um bar. Quando foi questionado sobre o crime, disse que apenas deu carona para o atirador. O suspeito foi detido e no caminho a delegacia, levou as autoridades até uma plantação de soja, onde a arma usada no crime foi descartada. Um revólver calibre 38.



O principal suspeito de ser o atirador seria uma pessoa conhecida da vítima, um familiar do marido da mulher assassinada. A Polícia Civil investiga o caso.