Mulher é assassinada com 10 facadas pelo marido

Moradores testemunharam o marido cometendo o crime contra a esposa

Uma mulher foi assassinada pelo marido em Cametá, no nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Lucivalda Martins Duarte. O crime foi por volta das 21h na segunda-feira (6), na vila de Poeirão no Pará.

A Polícia Militar foi acionada para o local. Moradores afirmaram aos policiais que viram o acusado desferindo vários golpes de faca contra a esposa. Segundo a PM, foram ao menos 10 perfurações.

Depois do crime, ele empreendeu fuga em área de mata e está desaparecido. Ainda não se sabe a motivação do crime. Os policiais iniciaram buscas pela área.