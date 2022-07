Mulher é assassinada a pedradas na frente da filha de 3 anos pelo ex em Itabira

Nessa quarta-feira, 13, uma jovem de 18 anos foi assassinada a pedradas na frente da filha de 3 anos, em Itabira, na região Central de MG

Nessa quarta-feira, 13, uma jovem de 18 anos foi assassinada a pedradas na frente da filha de 3 anos, em Itabira, na região Central de Minas Gerais. O suspeito do crime é um homem de 30 anos, pai da criança de 3 anos e ex-companheiro da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a menina disse para uma tia que o pai tinha agredido a mãe dela e a deixado em um lugar escuro. O corpo de Rayssa Aparecida Ferreira de Araújo foi encontrado em uma estrada vicinal em Itabira.

Segundo relato de familiares, a jovem tinha saído de casa para levar a filha a um hospital porque a filha não passava bem. Familiares falaram com ela, enquanto as duas estavam no centro de saúde, e a vítima disse que aguardava os exames da filha, mas que estava tudo bem.

Horas depois, o suspeito chegou em casa com a filha de 3 anos e com o carro sujo de sangue. Ele pegou uma motocicleta e saiu. O irmão estranhou o ocorrido e ligou para a família de Rayssa. Os familiares tentaram contato com a jovem e como ela não atendia, eles acionaram a Polícia Militar e informaram sobre o fato.

Foram feitas diligências para encontrar a vítima que já foi achada morta. Até essa quarta-feira, o suspeito do crime não tinha sido encontrado. O caso será investigado.