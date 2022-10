Mulher é assassinada a facadas pelo ex-companheiro

A polícia foi acionada por volta das 4h30 por vizinhos que relataram que houve uma briga entre o casal

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, na madrugada desta quarta-feira (5). A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

As primeiras informações indicam que o casal havia se separado recentemente e o homem não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com a PC, homem ainda teria ferido a irmã da vítima com um golde de faca na orelha e, em seguida, figido do local do crime. Ela foi conduziada ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), que informou, em nota, que a vítima realizou procedimentos de sutura, foi medicada e em seguida recebeu alta.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil segue as buscas para localizar o suspeito do crime. Quem tiver alguma informação que possa contribuir com o trabalho deve ligar para o Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.