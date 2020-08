Mulher é arrastada e agredida pelo ex durante aniversário da filha

PUBLICIDADE

Um homem, de 33 anos, foi preso suspeito de agredir a ex-mulher, de 35 anos, durante a festa da aniversário da filha dela. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (12).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito e a vítima consumiram bebida alcoólica durante a festa. Após algum tempo, o homem questionou a mãe sobre alguns hematomas no braço do filho que eles têm em comum e acusou o atual companheiro da mulher de ter cometido as agressões.

Após isso, o agressor teria começado a apertar o pescoço da ex-mulher, deu socos no rosto dela, a derrubou no chão, a arrastou e ainda deu chutes nela. Devido às agressões, a mulher sofreu ferimentos nas costas e no braço. Caso ocorreu em Campo Grande-MS.

A vítima informou que conviveu com o suspeito por 10 anos. Dessa relação, eles tiveram um filho e estão separados há 10 meses. Ela pediu medidas protetivas contra o ex.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE