Mulher é agredida por ex companheiro durante aniversário da filha

A vítima, que optou por não divulgar sua identidade, revelou que está separada do suspeito há três anos

Uma mulher foi agredida por seu ex-companheiro durante a festa de aniversário de sua filha de 10 anos, realizada em um condomínio no bairro de Stella Maris, na cidade de Salvador. O acontecimento ocorreu no último sábado (5), nas dependências do condomínio onde a filha reside com o pai.

Conforme relatado pela mulher, a filha enfrenta desafios psíquicos e emocionais significativos. Com a separação, ela decidiu viver em Ilhéus, no sul da Bahia, enquanto a filha permaneceu com o pai na capital, devido ao tratamento médico em curso que, aparentemente, tem apresentado bons resultados.

A denunciante revelou que, no momento em que segurava sua filha durante a festa, a atual parceira do suspeito começou a acusá-la de ter abandonado a menina e, em seguida, lançou um celular em sua direção.

A vítima relatou que as agressões ocorreram na presença dos convidados da celebração. Em meio à situação, a filha teria intervindo, suplicando ao pai que parasse de perseguir sua mãe.