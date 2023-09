Mulher é agredida por companheiro com socos e chutes

Os policiais realizaram buscas e conseguiram capturar o suspeito, um homem de 22 anos

Neste domingo (10), um homem foi protagonista de um episódio de violência doméstica em um conjunto habitacional localizado no Conjunto Timbó, na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza.

Uma testemunha documentou o momento em que o agressor agrediu fisicamente sua companheira, utilizando socos, chutes e chegando até mesmo a pisotear a vítima enquanto ela estava caída. A mulher, em desespero, tentou se proteger dos ataques.

Segundo relatos de testemunhas, antes do ato de violência física, o agressor causou danos ao quebrar a vidraça da janela do apartamento da vítima com um soco, resultando em ferimentos na sua própria mão.

A Polícia Militar recebeu um chamado relacionado a essa ocorrência e imediatamente mobilizou uma equipe para a região. O suspeito foi levado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

Na delegacia, o agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto da violência doméstica, ameaça e injúria. A delegacia especializada seguirá conduzindo as investigações do caso.