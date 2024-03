Mulher é absolvida por facada no marido após alegar “esgotamento emocional” no CE

A mulher foi presa em flagrante e permaneceu detida por quatro meses

Após uma década enfrentando um processo judicial, uma mulher foi declarada inocente na última terça-feira (5), após um julgamento realizado pelo júri popular da 1ª Vara do Júri de Fortaleza. Ela havia sido acusada de tentativa de homicídio contra o ex-marido, mas a defesa baseou-se na tese de esgotamento emocional, levando à absolvição da mulher de 32 anos.

A argumentação da Defensoria Pública do Estado prevaleceu sobre a do Ministério Público do Ceará, que buscava a condenação da mulher por crime premeditado. Se considerada culpada, poderia enfrentar uma pena de seis a 20 anos de prisão. A Promotoria ainda não anunciou se irá recorrer da decisão.

A mulher foi denunciada após ter ferido seu então namorado com uma facada no dia 2 de janeiro de 2014, em Fortaleza.

Ela foi presa em flagrante e permaneceu detida por quatro meses, durante os quais seu filho ficou sob os cuidados de uma tia-avó materna. Após ser libertada, continuou a responder pela acusação de tentativa de homicídio.