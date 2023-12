Mulher detida ao tentar entrar com drogas na vagina em presídio

Ao ser questionada, a mulher admitiu que transportava as substâncias ilícitas para seu namorado

Uma mulher de 27 anos foi detida neste domingo, na região mineira do Vale do Rio Doce, ao tentar entrar com drogas durante a visitação no presídio da cidade, onde planejava encontrar seu namorado.

Segundo informações da polícia militar, a mulher estava como passageira em um veículo de aplicativo, que foi abordado em uma ação preventiva. Ao ser parada pelos policiais, ela informou que se dirigia ao presídio para visitar o namorado. No entanto, ela recusou a realização da busca corporal pelos militares, insistindo que apenas permitiria que uma policial feminina conduzisse a revista.

O comportamento da mulher chamou a atenção dos policiais, que prontamente acionaram uma policial feminina para realizar a busca. Durante o procedimento, notou-se que a mulher apresentava desconforto entre as pernas, e, ao realizar a busca, os policiais encontraram um pacote contendo maconha, cocaína e crack, inserido na vagina da suspeita.